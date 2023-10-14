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Таунхаусы с видом на горы в District of Chersonissos, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 1 спальня с видом на горы в District of Chersonissos, Греция
Таунхаус 1 спальня с видом на горы
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€159,000

Параметры недвижимости в District of Chersonissos, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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