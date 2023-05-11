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Таунхаусы с бассейном в District of Agios Nikolaos, Греция

Municipality of Kritsa
10
Municipality of Kalon Chorion
7
Айос-Николаос
6
koinoteta brachasiou
4
koinoteta limnon
4
koinoteta milatou
3
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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…

Параметры недвижимости в District of Agios Nikolaos, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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