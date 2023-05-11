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Таунхаусы с видом на море в District of Agios Nikolaos, Греция

Municipality of Kritsa
10
Municipality of Kalon Chorion
7
Айос-Николаос
6
koinoteta brachasiou
4
koinoteta limnon
4
koinoteta milatou
3
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13 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 353,500
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 6 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 267,000
Продается таунхаус площадью 245 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Таунхаус 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Таунхаус 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 235,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 115 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3…
Таунхаус 1 комната в Limnes, Греция
Таунхаус 1 комната
Limnes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 38,000
Старый дом на продажу в деревне Лимнес, недалеко от города Неаполи, Ласити. Имеет площадь 70…
Таунхаус 2 комнаты в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Таунхаус 3 спальни в Кало Хорьё, Греция
Таунхаус 3 спальни
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Таунхаус 4 спальни в Крица, Греция
Таунхаус 4 спальни
Крица, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 40,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3…
Таунхаус 5 спален в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 5 спален
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Таунхаус 5 спален в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 5 спален
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Таунхаус 4 спальни в Кало Хорьё, Греция
Таунхаус 4 спальни
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 130 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
Таунхаус 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…

Параметры недвижимости в District of Agios Nikolaos, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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