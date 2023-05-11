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  5. District of Agios Nikolaos

Жильё с бассейном в District of Agios Nikolaos, Греция

Айос-Николаос
53
koinoteta elountas
27
Municipality of Kritsa
21
Municipality of Kalon Chorion
18
koinoteta milatou
17
koinoteta brachasiou
14
koinoteta broucha
10
koinoteta limnon
5
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47 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Sisi, Греция
Вилла 4 спальни
Sisi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,390,000
Продается 1-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 4 спальных ком…
Вилла 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Коттедж 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€ 2,135,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 365,000
На продажу предлагается в Милатосе двухэтажная вилла с тремя спальнями, видом на море, краси…
Вилла 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 950,000
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло.Гл…
Вилла 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Вилла 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 411,300
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 442,000
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 221 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 925,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
Вилла 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 4
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
Вилла 4 спальни в Agia Varvara, Греция
Вилла 4 спальни
Agia Varvara, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 112 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 302 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
Вилла 8 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 8 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 3
Цена по запросу
Предлагаем роскошные виллы на острове Крит (две виллы достроены, остальные две виллы на стад…
Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 3,199,000
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 14 комнат в Айос-Николаос, Греция
Вилла 14 комнат
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 14
Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажу уникальная вилла в райском уголке залива Мирабелло. Вилла расположен…
Вилла 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 172 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 3 спальни в Elounda, Греция
Вилла 3 спальни
Elounda, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Вилла 5 спален в Vrouchas, Греция
Вилла 5 спален
Vrouchas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 4 спальни в Vrouchas, Греция
Вилла 4 спальни
Vrouchas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Вилла 3 комнаты в Elounda, Греция
Вилла 3 комнаты
Elounda, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 1,596,000
Предлагаем Вашему вниманию роскошные виллы в элитном комплексе на острове Крит. Комплекс рас…
Вилла 3 спальни в Elounda, Греция
Вилла 3 спальни
Elounda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 135 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 1 комната в Elounda, Греция
Вилла 1 комната
Elounda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,440,000
Продаются два здания близнеца. Виллы квадратурай в 190 кв.м каждая, расположены на земельном…
Вилла 4 спальни в Elounda, Греция
Вилла 4 спальни
Elounda, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 2,560,000
Вилла площадью 295 м2 располагает 4 спальнями (одна из них - отдельная студия), в которых мо…
Вилла 3 спальни в Elounda, Греция
Вилла 3 спальни
Elounda, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 2,560,000
Вилла имеет 3 спальни с 3 ванными комнатами и может разместить 6 человек. На верхнем этаже н…
Вилла 5 комнат в Пано Элунда, Греция
Вилла 5 комнат
Пано Элунда, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Вилла состоит из просторной кухни открытого плана и гостиной, прачечной и трех спален с двус…
Вилла 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…

Параметры недвижимости в District of Agios Nikolaos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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