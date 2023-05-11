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Realting.com
Греция
Крит
периферия Крит
District of Agios Nikolaos
Жильё с видом на море в District of Agios Nikolaos, Греция
Айос-Николаос
53
koinoteta elountas
27
Municipality of Kritsa
21
Municipality of Kalon Chorion
18
koinoteta milatou
17
koinoteta brachasiou
14
koinoteta broucha
10
koinoteta limnon
5
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111 объектов найдено
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Коттедж 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
6
2
2
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 154 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Вилла 4 спальни
Sisi, Греция
5
4
1
€ 1,390,000
Продается 1-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 4 спальных ком…
Коттедж 1 комната
Vrouchas, Греция
1
1
€ 34,500
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 22 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
8
5
3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Коттедж 1 спальня
District of Agios Nikolaos, Греция
2
1
1
€ 86,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спал…
Коттедж 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
9
5
2
€ 2,135,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4
1
2
€ 365,000
На продажу предлагается в Милатосе двухэтажная вилла с тремя спальнями, видом на море, краси…
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
€ 850,000
Продается вилла площадью 420 кв.м с участком 5000 кв.м недалеко от Агиос Николаос. Вилла рас…
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
1
Цена по запросу
Главная вилла 400 кв.м, участок 3.500 кв.м:Первый этаж: 1 гостиная с кухней и столовой, 1 ту…
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
1
€ 950,000
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло.Гл…
Коттедж 3 спальни
Кало Хорьё, Греция
5
2
2
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
2
1
1
€ 215,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 66 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
Вилла 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3
2
2
€ 411,300
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4
3
2
€ 442,000
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3
2
2
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3
2
2
€ 353,500
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Коттедж 3 комнаты
District of Agios Nikolaos, Греция
3
2
€ 267,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Таунхаус 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
9
3
1
€ 267,000
Продается таунхаус площадью 245 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3
1
2
€ 98,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Коттедж 1 комната
Sisi, Греция
1
2
€ 125,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Таунхаус 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
1
€ 950,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
5
2
1
€ 900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 221 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
6
4
3
€ 925,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
6
4
4
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
Таунхаус 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6
2
1
€ 235,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 115 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3…
Вилла 4 спальни
Agia Varvara, Греция
5
2
1
€ 350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 112 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
€ 700,000
Предлагаются к продаже две виллы 178м2 в деревне Сиси, префектура Лассити! Расположен на зем…
Таунхаус 1 комната
Limnes, Греция
1
1
€ 38,000
Старый дом на продажу в деревне Лимнес, недалеко от города Неаполи, Ласити. Имеет площадь 70…
Квартира 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4
2
2/1
€ 320,000
Продается квартира площадью 101 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
Коттедж 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4
1
1
€ 64,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
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Параметры недвижимости в District of Agios Nikolaos, Греция
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