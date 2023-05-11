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  5. District of Agios Nikolaos

Жильё с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция

Айос-Николаос
53
koinoteta elountas
27
Municipality of Kritsa
21
Municipality of Kalon Chorion
18
koinoteta milatou
17
koinoteta brachasiou
14
koinoteta broucha
10
koinoteta limnon
5
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124 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 154 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Вилла 4 спальни в Sisi, Греция
Вилла 4 спальни
Sisi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,390,000
Продается 1-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 4 спальных ком…
Коттедж 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 65,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 78 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж …
Вилла 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Таунхаус 1 комната в Крица, Греция
Таунхаус 1 комната
Крица, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 40,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 67 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 …
Коттедж 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€ 2,135,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 365,000
На продажу предлагается в Милатосе двухэтажная вилла с тремя спальнями, видом на море, краси…
Коттедж 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 420 кв.м с участком 5000 кв.м недалеко от Агиос Николаос. Вилла рас…
Вилла 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Главная вилла 400 кв.м, участок 3.500 кв.м:Первый этаж: 1 гостиная с кухней и столовой, 1 ту…
Вилла 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 950,000
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло.Гл…
Таунхаус 3 спальни в Limnes, Греция
Таунхаус 3 спальни
Limnes, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 105,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Коттедж 3 спальни в Кало Хорьё, Греция
Коттедж 3 спальни
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 1 спальня в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 66 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
Вилла 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 411,300
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 442,000
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Таунхаус 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 353,500
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Коттедж 3 комнаты в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 комнаты
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 267,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Таунхаус 1 спальня в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 1 спальня
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 2
€ 47,000
Продается таунхаус площадью 62 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 6 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 267,000
Продается таунхаус площадью 245 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Коттедж 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 98,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Коттедж 5 спален в Limnes, Греция
Коттедж 5 спален
Limnes, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 495,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 202 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Вилла 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 221 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 925,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
Коттедж 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 35 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из гостиной с …
Вилла 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 4
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
Таунхаус 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Таунхаус 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 235,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 115 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3…
Коттедж 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 195,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
Вилла 4 спальни в Agia Varvara, Греция
Вилла 4 спальни
Agia Varvara, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 112 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …

Параметры недвижимости в District of Agios Nikolaos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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