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Жилая
Греция
District of Agios Nikolaos
Дома
Дома в District of Agios Nikolaos, Греция
Айос-Николаос
38
сообщество
23
Municipality of Kalon Chorion
16
Municipality of Kritsa
11
Сообщество Милатос
11
Сообщество Брачаси
10
Сообщество Брух
9
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136 объектов найдено
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Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
3
100 м²
1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€80,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с камином, рядом с метро
Неаполис, Греция
4
2
100 м²
For Sale -- Residential Detached house -- Athens North: Nea Ionia - Neapoli 100 Sq.m., 4 Be…
€130,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3
3
186 м²
Код недвижимости: HPS4197 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Руса Лимни за €680.000 . Эта …
€680,000
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Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6
7
623 м²
Код недвижимости: HPS4178 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €5.900.000 . …
€5,90 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6
7
642 м²
Код недвижимости: HPS4179 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.850.000 . …
€4,85 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
5
6
632 м²
Код недвижимости: HPS4176 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.600.000 . …
€4,60 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6
7
597 м²
Код недвижимости: HPS4177 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.950.000 . …
€4,95 млн
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Кало Хорьё, Греция
7
3
320 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€375,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Крица, Греция
6
3
200 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€215,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
275 м²
1
Продается вилла площадью 275 кв.м на острове Крит
€1,85 млн
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
2
2
85 м²
2
Продается недостроенный дом площадью 85 кв.м. недалеко от Милатос, на Крите. Двухэтажный дом…
€250,000
Рекомендовать
Вилла 8 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
8
1 200 м²
1
Предлагается на продажу уникальная вилла в райском уголке залива Мирабелло. Вилла расположен…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на город
Крица, Греция
1
100 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Котте…
€90,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
8
3
175 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€390,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на город
Кало Хорьё, Греция
3
1
75 м²
2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€125,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
6
2
154 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 154 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Sisi, Греция
5
4
290 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 4 спальных ком…
€1,39 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
8
5
740 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
3
1
127 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
€103,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
1
518 м²
1
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло, с…
€1,08 млн
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на город
Айос-Николаос, Греция
1
74 м²
1
Продается старый дом площадью 74 кв.м. с готовым разрешением на реконструкцию и дополнительн…
€96,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
9
5
220 м²
2
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
€2,14 млн
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
1
400 м²
1
Продается вилла площадью 420 кв.м с участком 5000 кв.м недалеко от Агиос Николаос. Вилла рас…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
1
600 м²
1
Главная вилла 400 кв.м, участок 3.500 кв.м:Первый этаж: 1 гостиная с кухней и столовой, 1 ту…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
1
433 м²
1
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло.Гл…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
5
4
250 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
€1,80 млн
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
2
1
66 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 66 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
€215,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
3
2
120 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€411,300
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
4
3
130 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€442,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
3
2
80 м²
2
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€250,000
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Типы недвижимости в District of Agios Nikolaos
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