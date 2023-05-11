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Коттеджи с бассейном в District of Agios Nikolaos, Греция

Айос-Николаос
18
koinoteta milatou
10
koinoteta elountas
9
koinoteta brachasiou
6
Municipality of Kritsa
6
koinoteta neapoleos
4
Municipality of Kalon Chorion
4
koinoteta kastelliou phournes
3
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2 объекта найдено
Коттедж 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€ 2,135,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
Коттедж 5 спален в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 5 спален
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,280,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…

Параметры недвижимости в District of Agios Nikolaos, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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