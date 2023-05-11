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Греция
Крит
периферия Крит
District of Agios Nikolaos
Коттеджи
Коттеджи с видом на море в District of Agios Nikolaos, Греция
Айос-Николаос
18
koinoteta milatou
10
koinoteta elountas
9
koinoteta brachasiou
6
Municipality of Kritsa
6
koinoteta neapoleos
4
Municipality of Kalon Chorion
4
koinoteta kastelliou phournes
3
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41 объект найдено
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Коттедж 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
6
2
2
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 154 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 1 комната
Vrouchas, Греция
1
1
€ 34,500
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 22 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
Коттедж 1 спальня
District of Agios Nikolaos, Греция
2
1
1
€ 86,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спал…
Коттедж 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
9
5
2
€ 2,135,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
€ 850,000
Продается вилла площадью 420 кв.м с участком 5000 кв.м недалеко от Агиос Николаос. Вилла рас…
Коттедж 3 спальни
Кало Хорьё, Греция
5
2
2
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
2
1
1
€ 215,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 66 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
Коттедж 3 комнаты
District of Agios Nikolaos, Греция
3
2
€ 267,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3
1
2
€ 98,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Коттедж 1 комната
Sisi, Греция
1
2
€ 125,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4
1
1
€ 64,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Коттедж 8 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
9
5
4
€ 890,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3
1
1
€ 180,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
5
3
3
€ 630,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
2
1
€ 45,000
Продается старый дом 73 кв.м. в деревне Милатос, регион Ласити, Крит. Дом требует капитально…
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4
2
2
€ 535,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 353 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
5
2
1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4
1
1
€ 215,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3
1
1
€ 500,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 5 спален
Айос-Николаос, Греция
8
3
1
€ 470,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гос…
Коттедж 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
1
€ 540,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолеп…
Коттедж 3 спальни
Kastelli, Греция
5
1
1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
6
5
1
€ 950,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 237 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 4 спальни
Elounda, Греция
6
2
1
€ 289,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 7 спален
Айос-Николаос, Греция
8
4
1
€ 1,470,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 с…
Коттедж 5 спален
Айос-Николаос, Греция
7
3
1
€ 1,280,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
6
2
1
€ 800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
5
2
1
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 217 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 1 комната
Кало Хорьё, Греция
1
1
€ 70,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из ок…
Коттедж 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4
1
1
€ 95,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной с…
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Параметры недвижимости в District of Agios Nikolaos, Греция
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