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Коттеджи с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция

Айос-Николаос
18
koinoteta milatou
10
koinoteta elountas
9
koinoteta brachasiou
6
Municipality of Kritsa
6
koinoteta neapoleos
4
Municipality of Kalon Chorion
4
koinoteta kastelliou phournes
3
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40 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 154 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 65,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 78 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж …
Коттедж 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
€ 2,135,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
Коттедж 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 420 кв.м с участком 5000 кв.м недалеко от Агиос Николаос. Вилла рас…
Коттедж 3 спальни в Кало Хорьё, Греция
Коттедж 3 спальни
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 1 спальня в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 66 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
Коттедж 3 комнаты в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 комнаты
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 267,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 98,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Коттедж 5 спален в Limnes, Греция
Коттедж 5 спален
Limnes, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 495,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 202 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 35 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из гостиной с …
Коттедж 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 195,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
Коттедж 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 6 кладовых.…
Коттедж 8 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 8 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
€ 890,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 85,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 65 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной с…
Коттедж 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
Коттедж 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 5 спален в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 5 спален
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 470,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гос…
Коттедж 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 540,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолеп…
Коттедж 3 спальни в Kastelli, Греция
Коттедж 3 спальни
Kastelli, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 4 спальни в Elounda, Греция
Коттедж 4 спальни
Elounda, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 289,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 7 спален в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 7 спален
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,470,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 с…
Коттедж 5 спален в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 5 спален
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,280,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 1 спальня в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 спальня
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 96,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 4 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 217 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 2 спальни в Крица, Греция
Коттедж 2 спальни
Крица, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 1 спальня в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
Коттедж 1 комната в Кало Хорьё, Греция
Коттедж 1 комната
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 70,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из ок…
Коттедж 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 95,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной с…
Коттедж 6 спален в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 6 спален
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…

Параметры недвижимости в District of Agios Nikolaos, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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