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Греция
District of Agios Nikolaos
Коттеджи
Коттеджи в District of Agios Nikolaos, Греция
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16
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6
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6
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54 объекта найдено
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Коттедж 4 спальни с камином, рядом с метро
Неаполис, Греция
4
2
100 м²
For Sale -- Residential Detached house -- Athens North: Nea Ionia - Neapoli 100 Sq.m., 4 Be…
€130,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Кало Хорьё, Греция
7
3
320 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€375,000
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Коттедж 1 спальня с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
2
2
85 м²
2
Продается недостроенный дом площадью 85 кв.м. недалеко от Милатос, на Крите. Двухэтажный дом…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на город
Крица, Греция
1
100 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Котте…
€90,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
8
3
175 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€390,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
6
2
154 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 154 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€500,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
3
1
127 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
€103,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на город
Айос-Николаос, Греция
1
74 м²
1
Продается старый дом площадью 74 кв.м. с готовым разрешением на реконструкцию и дополнительн…
€96,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
9
5
220 м²
2
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
€2,14 млн
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
1
400 м²
1
Продается вилла площадью 420 кв.м с участком 5000 кв.м недалеко от Агиос Николаос. Вилла рас…
€850,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
2
1
66 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 66 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
€215,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
1
185 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 6 клад…
€267,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
3
1
127 м²
2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
€98,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Limnes, Греция
8
3
202 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 202 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€495,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
1
35 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 35 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из гостиной с …
€80,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
3
2
130 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
€195,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
90 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 6 кладовых.…
€150,000
Рекомендовать
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
9
5
280 м²
4
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€1,20 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
3
1
77 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
€180,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
5
3
240 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€630,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
4
2
65 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 65 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной с…
€85,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
4
2
353 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 353 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€535,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
5
2
200 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
4
1
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
€215,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
3
1
82 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
€700,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
8
3
240 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гос…
€470,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
1
220 м²
1
Продается коттедж площадью 220 кв.м на Крите. Коттедж состоит из трех этажей: первый 100 кв.…
€600,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
1
400 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолеп…
€540,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
7
4
325 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 325 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€315,930
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kastelli, Греция
5
1
120 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€200,000
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Параметры недвижимости в District of Agios Nikolaos, Греция
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