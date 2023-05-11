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Квартиры с видом на море в District of Agios Nikolaos, Греция

Айос-Николаос
12
Municipality of Kritsa
5
Квартира В архив
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8 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/1
€ 320,000
Продается квартира площадью 101 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
Квартира 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 153,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
Квартира 2 спальни в Vrouchas, Греция
Квартира 2 спальни
Vrouchas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 142,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 290,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 235,000
Продается квартира площадью 96 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/1
€ 395,000
Продается квартира площадью 123 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
Квартира 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/1
€ 640,000
Продается квартира площадью 200 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на пятом этаже и …
Квартира 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 120,000
Продается недостроенная квартира 110 кв.м. в Истро, восточный Крит. Квартира находится на 1 …

Параметры недвижимости в District of Agios Nikolaos, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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