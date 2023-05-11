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Квартиры с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция

Айос-Николаос
12
Municipality of Kritsa
5
Квартира В архив
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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 153,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
Квартира 2 спальни в Vrouchas, Греция
Квартира 2 спальни
Vrouchas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 142,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 235,000
Продается квартира площадью 96 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 2 спальни в Крица, Греция
Квартира 2 спальни
Крица, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 2 спальни в Крица, Греция
Квартира 2 спальни
Крица, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 43,000
Продается квартира 80 кв.м. в поселке Крица, Крит. Квартира была построена в 1987 году и рас…
Квартира 1 спальня в Крица, Греция
Квартира 1 спальня
Крица, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 33,000
Продается квартира 53 кв.м. в поселке Крица, Крит. Квартира, построенная в 1987 году, распол…
Квартира 2 спальни в Крица, Греция
Квартира 2 спальни
Крица, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 130,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 120,000
Продается недостроенная квартира 110 кв.м. в Истро, восточный Крит. Квартира находится на 1 …
Квартира 3 спальни в Elounda, Греция
Квартира 3 спальни
Elounda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 180,000
Продается квартира площадью 92 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 2 спальни в Nikithiano, Греция
Квартира 2 спальни
Nikithiano, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 38,000
Продается квартира на первом этаже в поселке Врисес, Крит. Квартира площадью 80 кв.м. распол…

Параметры недвижимости в District of Agios Nikolaos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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