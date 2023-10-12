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Квартиры в District of Agios Nikolaos, Греция

Айос-Николаос
8
Квартира В архив
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15 объектов найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
€198,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на п…
€73,000
Квартира 1 спальня с видом на город в Крица, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город
Крица, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на в…
€70,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€200,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается квартира с двумя спальнями, в Агиос Николаос. Квартира площадью около 55 кв.м. рас…
€85,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 101 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
€320,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 180 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
€819,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Vrouchas, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Vrouchas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€142,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€290,000
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 200 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на пятом этаже и …
€640,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Крица, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Крица, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€95,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается недостроенная квартира 110 кв.м. в Истро, восточный Крит. Квартира находится на 1 …
€120,000
Квартира 4 спальни с видом на город, с furnishings в Nikithiano, Греция
Квартира 4 спальни с видом на город, с furnishings
Nikithiano, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 160 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на …
€140,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 43 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
€85,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 36 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
€85,000

Типы недвижимости в District of Agios Nikolaos

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в District of Agios Nikolaos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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