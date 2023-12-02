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Жильё в Trikala, Греция

1 объект найдено
Дом 2 комнаты с Painted, с bright, с Open view в Trikala, Греция
Дом 2 комнаты с Painted, с bright, с Open view
Trikala, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Код недвижимости: 581098 - Дом на продажу в Koroni Vounaria за € 75.000. Это 68 кв. Дом пост…
Цена по запросу
в месяц
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Параметры недвижимости в Trikala, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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