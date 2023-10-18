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Дома в Pella, Греция

4 объекта найдено
Дом 2 комнаты с bright, с Open view, с Garden Private в Aridea, Греция
Дом 2 комнаты с bright, с Open view, с Garden Private
Aridea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Код недвижимости: 581575 - Дом для продажи в Midea Panaritis для € 60.000. Это 90 кв. Дом по…
Цена по запросу
Дом с Energy class Excluded, с High Street, с View unlimited в Aridea, Греция
Дом с Energy class Excluded, с High Street, с View unlimited
Aridea, Греция
Площадь 2 350 м²
Код недвижимости. 1610 - Agricaltural ДЛЯ ПРОДАЖИ в Midea Agia Triada за € 19.000. Откройте …
Цена по запросу
Дом 1 комната с камином, с A C, с bright в Aridea, Греция
Дом 1 комната с камином, с A C, с bright
Aridea, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Код недвижимости: 11217 - Дом на продажу в Мидеа Амигдалица за € 62.000. Это 65 кв. Дом пост…
Цена по запросу
Дом 3 комнаты с камином, с bright, с Open view в Aridea, Греция
Дом 3 комнаты с камином, с bright, с Open view
Aridea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Код недвижимости: 11320 - ПРОДАЕТСЯ 3 спальни, Дом общей площадью 125 кв.м, на первом этаже …
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Pella, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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