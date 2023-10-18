Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Pella
  5. Квартиры

Квартиры в Pella, Греция

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с мебелью, с охраной, с камином в Aridea, Греция
Квартира 3 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
Aridea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Property Code: 621415 - Apartment FOR SALE in Midea Panaritis for €140.000. This 115 sq. m. …
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Pella, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти