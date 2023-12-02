Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Lakonia

Жильё в Lakonia, Греция

1 объект найдено
Дом 5 комнат с охраной, с камином, с Painted в Arepolis, Греция
Дом 5 комнат с охраной, с камином, с Painted
Arepolis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
ID Real Estate: 581701 - Καραβοστάσι, дом на одну семью непрерывно на первом этаже ПРОДАЕТСЯ…
Цена по запросу
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Lakonia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти