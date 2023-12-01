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Дома в Drama, Греция

3 объекта найдено
Дом 2 комнаты с мебелью, с охраной, с кладовой в Exokh, Греция
Дом 2 комнаты с мебелью, с охраной, с кладовой
Exokh, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 203 м²
Property Code: 11076 - House FOR SALE in Evrostini Derveni for €250.000 . This 203 sq. m. fu…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты с охраной, с камином, с кладовой в Exokh, Греция
Дом 2 комнаты с охраной, с камином, с кладовой
Exokh, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Property Code: 11129 - Maisonette FOR SALE in Evrostini Derveni for €180.000. This 110 sq. m…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты с мебелью, с камином, с Painted в Exokh, Греция
Дом 3 комнаты с мебелью, с камином, с Painted
Exokh, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Property Code: 601184 - House FOR SALE in Evrostini Rozena for €290.000 . This 195 sq. m. fu…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Drama, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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