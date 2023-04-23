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Жильё с видом на горы в demotike enoteta thisbes, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Sarandi, Греция
Квартира 2 спальни
Sarandi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 50,000
Продается квартира площадью 57 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…

Параметры недвижимости в demotike enoteta thisbes, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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