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Коттеджи в demotike enoteta thisbes, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в xeronome, Греция
Коттедж 2 спальни
xeronome, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни в alyke, Греция
Коттедж 3 спальни
alyke, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 102 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 3 спа…

Параметры недвижимости в demotike enoteta thisbes, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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