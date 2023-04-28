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Виллы в demotike enoteta schematariou, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Плака Дилеси, Греция
Вилла 5 спален
Плака Дилеси, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Вилла 1 комната в Плака Дилеси, Греция
Вилла 1 комната
Плака Дилеси, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается вилла площадью 1000 кв.м в Аттике на стадии строительства. Из окон открывается вид…

Параметры недвижимости в demotike enoteta schematariou, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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