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Жильё с видом на море в demotike enoteta schematariou, Греция

3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Плака Дилеси, Греция
Квартира 2 спальни
Плака Дилеси, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 145,000
Продается квартира площадью 115 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Вилла 5 спален в Плака Дилеси, Греция
Вилла 5 спален
Плака Дилеси, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Вилла 1 комната в Плака Дилеси, Греция
Вилла 1 комната
Плака Дилеси, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается вилла площадью 1000 кв.м в Аттике на стадии строительства. Из окон открывается вид…

Параметры недвижимости в demotike enoteta schematariou, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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