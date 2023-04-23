Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. Municipality of Tanagra

Жильё с видом на горы в demotike enoteta schematariou, Греция

1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Tanagra, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 283 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…

Параметры недвижимости в demotike enoteta schematariou, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти