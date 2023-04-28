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Квартиры в demotike enoteta schematariou, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Плака Дилеси, Греция
Квартира 2 спальни
Плака Дилеси, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 145,000
Продается квартира площадью 115 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…

Параметры недвижимости в demotike enoteta schematariou, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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