ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Центральная Греция
Municipality of Thiva
Жильё с видом на море в demotike enoteta plataion, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Шале 27 спален
Перея, Греция
27 Количество комнат
2 485 м²
-1 Этаж
€ 2,500,000
Peraia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 27 Cпальни, 21 Гостиная 21 Кухня 21 Ванная Площадь: 2485 m2, …
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
2 ванных комнат
360 м²
€ 927,465
Property Code: 4-582 - Villa FOR SALE in Pallini Polichrono for €970.000 . This 360 sq. m. …
Коттедж 1 комната
Agios Pantaleimonas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 324,643
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на го…
Дом 1 комната
Греция, Греция
1 Количество комнат
430 м²
€ 1,600,000
Вилла на продажу в восточной части Наксоса. Недвижимость состоит из 2 независимых независимы…
Таунхаус 5 комнат
Fourka, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 226,266
Продается таунхаус площадью 123 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 2 спальни
nerantza, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 255,779
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Квартира 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
5 Количество комнат
262 м²
€ 2,450,000
Продается дуплекс площадью 262 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж со…
Дом 3 спальни
Каливе, Греция
4 ванных комнат
€ 370,000
Эта недвижимость для продажи в Калывесе, Апокоронас имеет общую площадь 157 кв.м, разработан…
Дом 2 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат
163 м²
€ 369,000
Продается 2-этажная вилла площадью 163 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Дом
Ханья, Греция
€ 3,850,000
Этот комплекс вилл для продажи в Апокоронасе, Ханья, расположен в живописной деревне # 8211;…
Квартира 3 спальни
Гувья, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
160 м²
1/1 Этаж
€ 680,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 комнаты
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
126 м²
1/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 126 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Параметры недвижимости в demotike enoteta plataion, Греция
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты