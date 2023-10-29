Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Муниципальная единица Платеи
  5. Коттеджи

Коттеджи в Муниципальная единица Платеи, Греция

Коттедж В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 5 спален с парковкой, с видом на горы в Греция
Дом 5 спален с парковкой, с видом на горы
Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€387,868
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Афины, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Афины, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 4
A, Квартира 117 кв.м., окрашенная, 1 уровень, 4 этаж, в жилом районе, год постройки 1937, ре…
€326,802
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Греция
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цокол…
€1,79 млн
Дом 4 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€522,131
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Voula south of Athens Nea Kalymnos area, maisonette of 123 sq.m. 2nd-3rd floor newly built l…
€680,000
Квартира 3 комнаты с видом на город в Афины, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на город
Афины, Греция
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и со…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Эгалео, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 4
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024. Extra Amenities : Smar…
Цена по запросу
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Кирас Вриси, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Кирас Вриси, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€396,582
Дом 4 спальни с камином в Греция
Дом 4 спальни с камином
Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€253,434
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
€614,703
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м в Салониках. Подвальный этаж состоит из одной сп…
€793,165
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings в Херсониссос, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу новая вилла на Крите. Вилла общей площадью 130 кв.м расположена на у…
€892,310

Параметры недвижимости в Муниципальная единица Платеи, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти