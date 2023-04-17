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Купить таунхаус в demotike enoteta arachobes, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальнив kalybia libadiou, Греция
Таунхаус 4 спальни
kalybia libadiou, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Таунхаус 3 спальнив Арахова, Греция
Таунхаус 3 спальни
Арахова, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 277,000
Продается таунхаус площадью 122 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…

Параметры недвижимости в demotike enoteta arachobes, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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