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Купить недвижимость с видом на горы в demotike enoteta arachobes, Греция

6 объектов найдено
Коттедж 4 спальнив demos distomou-arachobas-antikyras, Греция
Коттедж 4 спальни
demos distomou-arachobas-antikyras, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 402 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из одной спальн…
Таунхаус 4 спальнив kalybia libadiou, Греция
Таунхаус 4 спальни
kalybia libadiou, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Коттедж 2 спальнив kalybia libadiou, Греция
Коттедж 2 спальни
kalybia libadiou, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
Таунхаус 3 спальнив Арахова, Греция
Таунхаус 3 спальни
Арахова, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 277,000
Продается таунхаус площадью 122 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Вилла 3 спальнив Арахова, Греция
Вилла 3 спальни
Арахова, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 140 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Коттедж 2 спальнив Арахова, Греция
Коттедж 2 спальни
Арахова, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…

Параметры недвижимости в demotike enoteta arachobes, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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