Купить недвижимость в demotike enoteta arachobes, Греция

Коттедж 4 спальни demos distomou-arachobas-antikyras, Греция 6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1

€ 1,200,000

Продается 2-этажный коттедж площадью 402 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из одной спальн…