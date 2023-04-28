ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Центральная Греция
demos distomou-arachobas-antikyras
Жильё в demotike enoteta antikyras, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 3 спальни
Litsarda, Греция
3 ванных комнат
€ 39,000
Это старые руины на продажу в Апокоронас Ханья Крит, расположенные в традиционной живописной…
Квартира 3 спальни
Касандрия, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1/2 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Дом 3 комнаты
Афины, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
500 м²
€ 460,000
Дом 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
154 м²
4 Этаж
€ 444,553
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 154 m2, 2 Уро…
Вилла 4 спальни
Korakies, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 кла…
Вилла 4 спальни
Лептокарья, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
Дом 3 спальни
Македонии и Фракии, Греция
110 м²
€ 350,436
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
3 Этаж
€ 135,000
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 85 m2, 3-й эта…
Квартира 4 комнаты
Афины, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
271 м²
€ 450,000
Независимая мезонетка. С собственным садом - участок, парковка, масляная система для отопле…
Коттедж 13 комнат
Trilofos, Греция
13 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается здание которое состоит из двух квартир, в пригороде Салоники. Квартира площадью 12…
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
127 м²
€ 195,000
Ellinoroson central of Athens near Ampelokipi, apartment of 127sq.m. 4th floor corner bright…
Дом 3 спальни
Македонии и Фракии, Греция
4 Количество комнат
145 м²
Количество этажей 3
€ 360,449
Продается таунхаус площадью 145 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Параметры недвижимости в demotike enoteta antikyras, Греция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты