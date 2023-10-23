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Дома в Муниципалитет Топирос, Греция

1 объект найдено
Дом 3 комнаты с Spalni в Vaniano, Греция
Дом 3 комнаты с Spalni
Vaniano, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Этаж 2
Ксанти, Лефки: Роскошный отдельно стоящий дом 245 кв.м. в 12000 кв.м. участок, с гранулами ц…
€190,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Топирос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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