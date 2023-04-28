Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. demos thermes

Жильё с видом на горы в demos thermes, Греция

1 объект найдено
Вилла 6 спален в demos thermes, Греция
Вилла 6 спален
demos thermes, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальных …

Параметры недвижимости в demos thermes, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти