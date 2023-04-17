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Купить дом в demos thasou, Греция

8 объектов найдено
Дом 1 спальняв demos thasou, Греция
Дом 1 спальня
demos thasou, Греция
1 ванных комнат
€ 58,000
Код недвижимости: 11248 - Дом на продажу в Тасос Панагия для € 58.000 . Это 47 кв. Меблирова…
Дом 2 спальнив demos thasou, Греция
Дом 2 спальни
demos thasou, Греция
1 ванных комнат
€ 105,000
Код недвижимости: 11140 - Дом для продажи в Тасос Панагия за € 120.000. Это 127 кв. Дом пост…
Дом 4 спальнив demos thasou, Греция
Дом 4 спальни
demos thasou, Греция
1 ванных комнат
€ 120,000
Код недвижимости: 1996 - Дом на продажу в Тасос Панагия за € 130.000. Это 106 кв. Дом состои…
Дом 2 спальнив demos thasou, Греция
Дом 2 спальни
demos thasou, Греция
1 ванных комнат
€ 70,000
Код недвижимости: 1982 - Дом на продажу в Тасос Панагия за € 70.000. Это 110 кв. м. Дом сост…
Дом 4 комнатыв Панагия, Греция
Дом 4 комнаты
Панагия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² 1 Этаж
€ 200,000
Традиционный двухэтажный отдельно стоящий дом 160 кв.м. в Панагия Тассос рядом с лесом, в ти…
Домв demos thasou, Греция
Дом
demos thasou, Греция
€ 40,000
Код недвижимости: 1495 - ПРОДАЕТСЯ Дом общей площадью 80 кв.м, на первом этаже Thasos Panagi…
Дом 1 спальняв demos thasou, Греция
Дом 1 спальня
demos thasou, Греция
1 ванных комнат
€ 42,000
Property Code: 1469 - House FOR SALE in Thasos Panagia for €42.000 . This 60 sq. m. House …
Дом 3 спальнив demos thasou, Греция
Дом 3 спальни
demos thasou, Греция
€ 80,000
Неполное двухэтажное здание 220 кв.м. в центральном месте в традиционной деревне Панагия Тас…

Параметры недвижимости в demos thasou, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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