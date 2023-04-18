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Купить недвижимость с видом на горы в demos stylidas, Греция

Стилис
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальнив Стилис, Греция
Коттедж 4 спальни
Стилис, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…

Параметры недвижимости в demos stylidas, Греция

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