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Виллы с видом на море в demos pellas, Греция

Яница
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2 объекта найдено
Вилла 6 спален в Nea Agathoupoli, Греция
Вилла 6 спален
Nea Agathoupoli, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Вилла 4 спальни в Метони, Греция
Вилла 4 спальни
Метони, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 299,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…

Параметры недвижимости в demos pellas, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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