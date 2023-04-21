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Таунхаусы в demos pellas, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в Метони, Греция
Таунхаус 2 спальни
Метони, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 88,000
Продается таунхаус площадью 143 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…

Параметры недвижимости в demos pellas, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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