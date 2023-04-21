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Коттеджи с бассейном в demos pellas, Греция

Яница
30
Эйинион
3
Kolindros
1
Александрия
1
Поликастрон
1
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в demos pellas, Греция
Коттедж 3 спальни
demos pellas, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из гост…

Параметры недвижимости в demos pellas, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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