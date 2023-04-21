ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
demos pellas
Коттеджи
Коттеджи в demos pellas, Греция
Яница
30
Эйинион
3
Kolindros
1
Александрия
1
Поликастрон
1
Коттедж
Очистить
30 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коттедж 4 спальни
Alonia, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 330,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни
Sfendami, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Метони, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
Коттедж 3 спальни
demos pellas, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 170,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из гост…
Коттедж 4 комнаты
Eleftherochori, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 270,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м в северной Греции. У объекта есть камин. Недви…
Коттедж 3 спальни
Alonia, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 60,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 4 спальни
Эйинион, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 288 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Sfendami, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 143 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальни
Sfendami, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 45,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый эт…
Коттедж 2 спальни
Sfendami, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 79,900
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Эйинион, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 110,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
Коттедж 3 спальни
Loutros, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 106,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
Коттедж 1 комната
demos pellas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 370,000
На продажу выставлен коттедж 295 кв.м в городе Янница в регионе Центральная Македония на сев…
Коттедж 7 спален
Alonia, Греция
9 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 185,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальни
Platanos, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальни
demos pellas, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из гост…
Коттедж 4 спальни
Neochori, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
Коттедж 6 спален
Эйинион, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Pigi, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из о…
Коттедж 1 спальня
Alonia, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из одно…
Коттедж 4 спальни
Метони, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается 2-этажный коттедж площадью 235 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Метони, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 175,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 6 спален
Метони, Греция
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 340,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 4 спальни
Klidi, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 375 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
Коттедж 3 спальни
Метони, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
Коттедж 2 спальни
Метони, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
Коттедж 3 спальни
Kolindros, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 132 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальни
Nea Kavala, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 50,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 2 спальны…
Коттедж 2 спальни
Alonia, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 29,900
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 56 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж с…
Коттедж 2 спальни
Метони, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 39,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
Параметры недвижимости в demos pellas, Греция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты