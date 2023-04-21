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Квартиры в demos pellas, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Alonia, Греция
Квартира 2 спальни
Alonia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 82,000
Продается квартира площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Квартира 2 спальни в demos pellas, Греция
Квартира 2 спальни
demos pellas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 70,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на втором этаже …

Параметры недвижимости в demos pellas, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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