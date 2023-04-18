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Купить вилла в demos patmou, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Grigos, Греция
Вилла 3 спальни
Grigos, Греция
3 ванных комнат 240 м²
€ 2,000,000
Код недвижимости: 1458 - ПРОДАЕТСЯ 3 спальни, вилла общей площадью 240 кв.м, 2 уровня Патмос…

Параметры недвижимости в demos patmou, Греция

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