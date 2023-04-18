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Купить недвижимость в demos patmou, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Grigos, Греция
Вилла 3 спальни
Grigos, Греция
3 ванных комнат 240 м²
€ 2,000,000
Код недвижимости: 1458 - ПРОДАЕТСЯ 3 спальни, вилла общей площадью 240 кв.м, 2 уровня Патмос…
Коттедж 1 спальняв Камбос, Греция
Коттедж 1 спальня
Камбос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м на островах Додеканес. Коттедж со…

Параметры недвижимости в demos patmou, Греция

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