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Купить дом в demos parou, Греция

Парикия
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5 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Ангерья, Греция
Дом 2 комнаты
Ангерья, Греция
2 Количество комнат 120 м²
€ 450,000
2 спальни и 2 гостиные ( могут вместить 9 человек ) 3 ванные комнаты, полностью оборудованна…
Вилла 3 спальнив Парикия, Греция
Вилла 3 спальни
Парикия, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается 1-этажная вилла площадью 563 кв.м в регионе Киклады. Вилла состоит из 3 спальных к…
Вилла 1 комнатав Marmara, Греция
Вилла 1 комната
Marmara, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Великолепное предложение на о. Тинос! На территории 7469 кв.м расположена двухуровневая вилл…
Коттедж 2 спальнив Pounta, Греция
Коттедж 2 спальни
Pounta, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 395,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одной…
Вилла 5 спаленв Dryos, Греция
Вилла 5 спален
Dryos, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 2 с…

Параметры недвижимости в demos parou, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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