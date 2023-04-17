Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Южные Эгейские острова
  5. demos parou
  6. Коттеджи

Купить коттедж в demos parou, Греция

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 2 спальнив Pounta, Греция
Коттедж 2 спальни
Pounta, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 395,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одной…

Параметры недвижимости в demos parou, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти