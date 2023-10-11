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Жильё с видом на горы в Муниципалитет Паггайо, Греция

1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Kokkinochori, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Kokkinochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Кавале. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€120,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Паггайо, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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