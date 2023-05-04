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Коттеджи с видом на горы в дим Орестиада, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Ризия, Греция
Коттедж 2 спальни
Ризия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 124 кв.м во Фракии. Коттедж состоит из 2 спальных комна…

Параметры недвижимости в дим Орестиада, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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