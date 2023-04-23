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Коттеджи с видом на море в demos oraiokastrou, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Neochorouda, Греция
Коттедж 5 спален
Neochorouda, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 580,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…

Параметры недвижимости в demos oraiokastrou, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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