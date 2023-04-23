Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Восточная Македония и Фракия
  5. demos nestou
  6. Дома

Дома в demos nestou, Греция

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Zarkadia, Греция
Дом 3 комнаты
Zarkadia, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 266 м²
€ 145,000
Chrysoupoli, Zarkadia: Продается незаконченная вилла, 266 кв.м на 3 уровнях, на участке 900 …
Вилла 3 спальни в Zarkadia, Греция
Вилла 3 спальни
Zarkadia, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 266 кв.м в Кавале на стадии строительства. Первый этаж со…

Параметры недвижимости в demos nestou, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти