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Виллы в demos molou - agiou konstantinou, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Agios Serafim, Греция
Вилла 4 комнаты
Agios Serafim, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…

Параметры недвижимости в demos molou - agiou konstantinou, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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