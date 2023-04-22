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Таунхаусы с видом на море в demos molou - agiou konstantinou, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Agios Konstantinos, Греция
Таунхаус 2 спальни
Agios Konstantinos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
Таунхаус 2 спальни в Акти, Греция
Таунхаус 2 спальни
Акти, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 215,500
Продается таунхаус площадью 73 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
Таунхаус 2 спальни в Акти, Греция
Таунхаус 2 спальни
Акти, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 373,000
Продается таунхаус площадью 111 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
Таунхаус 5 спален в Лонгос, Греция
Таунхаус 5 спален
Лонгос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…

Параметры недвижимости в demos molou - agiou konstantinou, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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